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Cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı bildirildi.

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Cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal’in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

İTİRAF ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anne ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi. (AA)

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