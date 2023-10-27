Cesedi zeytinlikte bulunmuştu… Nevrigül Alan’ın yakınları gözaltına alındı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın yakınları gözaltına alındı.
Nevrigül Alan’ın cesedi, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlikte kaybolduktan 47 gün sonra bulundu.
Polis ekipleri, bugün Alan’ın eski eşi Remzi A. ve kardeşi Nazmiye T.’yi uyuşturucu kullanmaktan gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)