Cesedini halıya sarıp sokağa atmışlardı! Cinayet çözüldü…

İstanbul Pendik'te, öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin halıya sarılarak sokağa atılmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül akşamı Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak’ta halıya sarılı halde bulunan cesetle ilgili çalışma başlattı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov’a ait olduğu belirlendi. Ekipler, cesedi olay yerine bırakan şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Esenler’deki bir adreste olduğunu tespit etti.

Soruşturma neticesinde Mirmahkhmudov’un, eski karısı ile onun dini nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Mirmahkhmudov’un eski karısı Mukhtasarkhon M., katil zanlısı Abdulborıy M. ve kendilerine yardım eden üç şüpheli gözaltına alındı.

Abdulborıy M’nin emniyetteki ifadesinde, Mukhtasarkhon M. ile evliliğini kabul edemeyen Mirmahkhmudov’un kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Şüpheli, Mirmahkhmudov’un 23 Eylül’de Mukhtasarkhon M. ile yaşadıkları eve çocuklarını görme bahanesiyle geldiğini, aralarında tartışma çıktığını anlattı. Şüpheli, olayın devamında Mirmahkhmudov’u bıçakladığını söyledi.

Katil zanlısı Abdulborıy M’nin streç filmle sardığı cesedi, haber verdiği akrabalarıyla birlikte bir araca koyup önce bir iş yerine götürdükleri, ertesi gün de Pendik’te yol kenarına attıkları anlaşıldı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Gözaltına alınan beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken öldürülen Mirmahkhmudov’un, Mukhtasarkhon M’den olan üç çocuğunun da koruma altına alındığı bildirildi.

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