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Cesetler karaya vurdu, ekipler harekete geçti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki erkek cesedinin karaya vurması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaşar ANTER
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Cesetler karaya vurdu, ekipler harekete geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Köyü yakınlarındaki Sedef Koyu'nda kıyıya vuran iki erkek göçmen cesedinin bulunması üzerin soruşturma başlatıldı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Erkek cesetlerinin 30 yaşlarında ve üzerleri kıyafetli olduğu belirtildi.

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Olayın ardından cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken bölgede arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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