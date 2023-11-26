Cesetler karaya vurdu, ekipler harekete geçti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki erkek cesedinin karaya vurması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Köyü yakınlarındaki Sedef Koyu'nda kıyıya vuran iki erkek göçmen cesedinin bulunması üzerin soruşturma başlatıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Erkek cesetlerinin 30 yaşlarında ve üzerleri kıyafetli olduğu belirtildi.
Olayın ardından cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken bölgede arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.