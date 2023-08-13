Çeşme’de ‘beach club’a alınmayan 2 kişi rastgele ateş etti: 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir 'beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmadıkları ileri sürülen 2 kişinin rastgele ateş etmesi sonucu, kapının önünde bekleyen 1 taksi şoförü omzundan yaralandı. Polis, olayın ardından otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir’in Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi Aya Yorgi Koyu’nda bir ‘beach club’ önünde saat 16.15 sıralarında silah sesleri duyuldu.

İddiaya göre, rezervasyonu olmadığı içeri alınmayan 2 kişi, yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı. Kurşunlardan biri ‘beach club’ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.’nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti.

‘Beach club’ta kısa süreli panik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayın ardından otomobille kaçak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Çeşme Otoyolu Alaçatı Gişeler mevkiinde araç değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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