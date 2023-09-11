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Çeşme’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayınlanma: 17:32 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.

Alevlere ilk müdahalenin 15 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. (DHA)

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