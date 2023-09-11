Çeşme’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.
Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.
Alevlere ilk müdahalenin 15 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. (DHA)