Çete lideri kıskıvrak yakalandı! Suç dosyasında yok yok
Çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak polis operasyonuyla Alanya yakalandı.
Hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Zafer Koçak, Alanya’da KOM ve Özel Harekat şube müdürlükleri görevlilerinin operasyonuyla gizlendiği ikamette yakalandı.
Koçak’ın suç kaydı listesinde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Ruhsatsız ateşli silah bulundurma’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Silahla tehdit’, ‘Kasten yaralama’, ‘Hakaret’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Mala zarar verme’, ‘Tefecilik’ ve ‘Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme’ gibi çok sayıda suç buluyor.
Şüphelinin yakalandığı yerdeki aramada 9 milimetre çaplı 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 mermi ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan Koçak, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)