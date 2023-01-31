Çete lideri ‘Richie Rich’in bir olayı daha ortaya çıktı

Konya'da, 60 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklanan, 'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki çete liderinin, GSM operatörünün mobil uygulamasına sızıp, elektronik cihaz siparişi verenlerin bilgisine ulaşarak 500'ü aşkın kişiyi de mağdur ettiği ortaya çıktı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada; ‘Richie Rich’ lakabıyla tanınıp, lüks hayat süren, cep telefonlarına banka adıyla ‘Hesabınıza para geldi’ mesajı göndererek tıklanan link aracılığıyla hesap bilgilerini ele geçiren ve 60 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenen çete lideri, 23 Ocak’ta polis operasyonuyla gözaltına alındı. Toplamda 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda ismi açıklanmayan çete lideri dahil 10 kişi, tutuklandı.

GÜVEN SAĞLAYIP, ADRESLERE GİTMİŞLER

Çalışmalarını sürdüren polis, çete liderinin GSM operatörünün mobil uygulamasına sızıp, elektronik cihaz siparişi verenlerin bilgisine ulaşarak, vurgun yaptığını da ortaya çıkardı. Çetenin cep telefonu operatörü adına sipariş verenleri arayıp, karşı tarafın güvenini kazanarak, kargonun içeriğini öğrendiği belirlendi.

Maddi değeri yüksek siparişlerin ise kargo şirketinde çalışan 3 kişi aracılığıyla tespit edilerek, sahiplerinden önce adreslerden alındığı öğrenildi. Çete üyelerinin elde ettikleri cep telefonu, kablosuz kulaklık, tablet, dizüstü bilgisayar gibi ürünleri sahte hesaplar ya da e-Ticaret sitelerinden satarak nakit paraya çevirdikleri kaydedildi. Bu yöntemle 500’ü aşkın kişinin 1 milyon lirasının dolandırıldığı belirlendi.

Çete üyelerinin çeşitli mesajlaşma uygulamaları ile farklı kod isimleri kullanarak birbirleriyle haberleştikleri, polisin takibinden de bu yolla kurtulmaya çalıştıkları belirtildi. Çete üyelerinden birinin, farklı sohbet programlarını her defasında ‘Vladimir Putin’, ‘Kim Yong’ gibi rumuz adları kullandıkları öğrenildi. Çete liderinin ise üyeleri ‘Anca rögar kapağı çalan hırsızları bulurlar’ diyerek motive ettiği ortaya çıktı.

İKİNCİ OPERASYONDA 13 GÖZALTI

Soruşturmanın ikinci aşamasında polis, Konya merkezli 20 ilde operasyon düzenledi. 3’ü kargo görevlisi 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 16 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 15 kredi kartı, 30 SIM kart, 1 sahte kimlik, 1 ruhsatsız silah ve mağdurlara ait 3 cep telefonu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 20’ye yükseldi. (DHA)

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