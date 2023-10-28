Cevdet Yılmaz: Bu makama Cumhuriyet sayesinde geldim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcılığına atadığı Cevdet Yılmaz, “Bu makama Cumhuriyet sayesinde geldim” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları konusunda sessizliğe bürünen iktidarın içinden nihayet Cumhuriyetin önemini ifade eden bir isim çıktı.

Bingöl'de doğup ülke yönetiminde 2 numaralı koltuğa kadar yükselen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bulunduğu makama Cumhuriyet sayesinde geldiğini söyledi. Yılmaz, “Bingöl’de doğup Bingöl Lisesini bitirip bugün bu makamlara gelebildiysek cumhuriyetin oluşturduğu bu fırsat eşitliğiyle, hiçbir zümreye belli ayrıcalıklar tanımayan bir yaklaşımla buralara geldik. Cumhuriyetin kıymetini hepimizin bilmesi lazım” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, cumhuriyet kutlamaları konusundaki iktidarın sessiz tavrını eleştiren muhalefet milletvekillerine yanıt veren Yılmaz, cumhuriyeti şanla, şerefle kutlayacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı pazar günü tarihi bir gün yaşanacağını belirten Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hepimiz şanla, şerefle, kıvançla kutlayacağız. Yüz yıllık bir birikim demek bu. Artısıyla eksisiyle, çeşitli tecrübeleriyle yüz yıllık bir birikimle yolumuza devam edeceğiz. Bu hepimizin birikimi, hepimizin kazancı. 86 milyonun cumhuriyeti, hepimizin cumhuriyeti” dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

KIYMETİNİ HEPİMİZİN BİLMESİ LAZIM

“Ben kendi hayatımdan da şunu ifade etmek isterim: Bingöl’de doğup Bingöl Lisesini bitirip bugün bu makamlara gelebildiysek cumhuriyetin oluşturduğu bu fırsat eşitliğiyle, hiçbir zümreye belli ayrıcalıklar tanımayan bir yaklaşımla buralara geldik. Dolayısıyla cumhuriyetinin kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Cumhuriyet; sömürgecilere, emperyalistlere karşı büyük bir mücadeleyle kazanıldı, kuruldu. Başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve o işgallere, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı hayatlarını ortaya koyan şehitlerimiz, gazilerimiz olmak üzere cumhuriyeti kuran, bugünlere getiren herkese de şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Pazar günü hem resmî törenlerle hem çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyet bir ayrışma değil, ortak bir zeminde buluşma kavramı olarak görülmelidir. Hepimizin sahiplenmesi gereken cumhuriyetimizi ileri taşıyacağız.”

ABD'YE FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

Orta Doğu'da yaşananların cumhuriyetin başında yaşanılan tablodan farklı olmadığını ifade eden Yılmaz, “Bugün benzer aktörler benzer niyetlerle birtakım hareketler içinde. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti yüz yıllık birikimiyle mazlum milletlerin yanında olmaya, Filistin’in hakkını savunmaya da devam edecektir. Bunlar birbirinden kopuk süreçler değildir”dedi. Yılmaz, emperyalist niyetlerle çok uzaklardan gelip bölgemizi dizayn etmeye çalışanlara söyleyecek sözümüzün olması gerektiğini belirten Yolmaz, “Türkiye'nin Orta Doğu'yla ilgilenmesi, komşularında olup bitenlere müdahil olması gayet doğaldır. Yakın coğrafyamız bizi her bakımdan etkileyen süreçlerdir ama asıl sorgulamanız gereken, binlerce kilometre uzaktan gelip bu bölgeyi dizayn etmeye çalışanlardır. Özellikle de cumhuriyetin yüzüncü yılında bu sorgulamayı daha iyi yapmak durumundayız” dedi.