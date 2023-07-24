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Cevdet Yılmaz’dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

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Cevdet Yılmaz’dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından, aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesinin bir yansıması olan Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum.” ifadesini kullandı.

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