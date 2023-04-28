Çevre Bakanlığı’dan seçim öncesi tarihi koya marina kararı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tarihi ve kültürel miras içeren Karacasöğüt koyunda yapımı durdurulan marina inşaatı için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı bölgenin 1'inci derece arkeolojik SİT alanı tescil işlemleri süresini beklemeden inşaata devam kararı verdi. Projeyi MUÇEV Limited Şirketi yapacak.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi ve kültürel miras içeren Karacasöğüt koyuna yapılması yılan hikayesine dönen marina inşaatında çevreciler bölgenin 1’inci derece arkeolojik SİT alanı tescil işlemleri başlatmasına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı süreci beklemeden inşaata devam kararı verdi. Projeyi MUÇEV Limited Şirketi yapacak. Çevre aktivistleri, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

“SEÇİMDEN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ, BU NEYİN ACELESİ?”

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* “Karacasöğüt Koyu'nda, Bodrum Sualtı Müzesi uzmanlarının tarihi eser tespiti ve bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için resmi süreci başlatmış olmaları bile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı(ÇŞİD) ikna etmedi. Bakanlık yasaya aykırı hareket edip 25 Nisan tarihli MUÇEV İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı ve ÇED sürecini tescil işleminin sonuna ertelemedi. Karacasöğüt Koyu'nda MUÇEV Ltd. Şti.'nin marina kapasite arttırma projesi için verilmiş ÇED gerekli değildir kararı mahkemece iptal edilmişti.

* İptal kararının ardından projeden vazgeçilmemiş ve ÇED sürecini başlatmıştı. Marmaris Kent Konseyi, MUÇEP ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Karacasöğüt Koyu'nun Gökova ÖÇK bölgesinde yer alması, endemik ve nadir türlere ev sahipliği yapması nedeniyle marina kapasitesinin arttırılmasına karşı Karacasöğüt yaşayanları ile birlikte mücadele veriyordu. Bu amaçla SAD-AFAG ile Karacasöğüt Koyu'nda canlı türlerinin durumu ve müsilaj varlığını tespit için yaptığımız dalış sırasında tarihi eser varlığını belgeledik.”

“SUALTI MÜZESİ UZMANLARININ GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINMADI”

Durumun dilekçe ile bildirildiği Bodrum Sualtı Müzesi uzmanları tarihi eserleri yerinde inceleyip, eserlerin tescili ve bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmesi için resmi süreci başlatmasına rağmen bunun dikkate alınmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* “Mevzuat gereği bu aşamadan sonra konuyla ilgili tüm kurumların, 2863 sayılı kanunun madde 4, madde 5 ve madde 9 bağlayıcılığında bahsi geçen yerleri koruma zorunluluğu doğmuş olması gerekiyordu. Dolayısı ile ÇŞİD Bakanlığı'nın 25 Nisan tarihinde MUÇEV yat limanı için yapacağını ilan ettiği İDK toplantısını derhal ertelemeli ve ÇED sürecini tescil işlemi sonuçlanıncaya kadar durdurmalıydı.

* Ekoloji Birliği, Marmaris Kent Konseyi, MUÇEP ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'ni temsilen dahil olduğumuz MUÇEV Marina Genişletme projesi İDK toplantısı başlamadan söz isteyip, Bodrum Su altı Müzesi’nin yazısını komisyona sunarak bu toplantının yapılmaması gerektiğini, yasaların bunu emrettiğini söyledik.”

“YAKLAŞIK İKİ SAAT BOYUNCA BU KONUDA ISRAR ETTİK”

Görüşme sırasında sundukları Bodrum Su altı Müzesi’nin görüş yazısı yanında bakanlığa, Muğla Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün tarihi eserler ile bölgenin 1’inci derece arkeolojik sit alanı tescil işlemlerini başlattığını açıklayan kurum görüşünün ulaştığını da öğrendikleri de belirtilerek şöyle denildi:

* “Bakanlık bu resmi belgelere rağmen 2 skandal gerekçe ile ÇED sürecini işleteceğini ifade etti. Her iki evrakta süreci durdurun kelimesi yazmıyor. ÇED olumlu kararı herhangi bir şeye izin verme anlamı taşımaz.

* Bakanlık yetkilileri kararlarının o kadar arkasında duramaz haldeydiler ki ‘isterseniz firma size, tescil işlemi tamamlanıncaya kadar inşaat yapmayacağına dair noterden taahhüt versin' teklifinde bulundular.

* Noteri garantör olarak gören, gücünü ve iradesini şirketlere teslim etmiş bir bakanlıkla kamu yararı, kültürel mirası koruma üzerine konuşacak bir şey kalmadığı için ÇED sürecinin durdurulması talebimizi içeren dilekçeyi vererek bakanlıktan ayrıldık. Hukuki haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı, mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.”

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