Cezaevinden izinli çıkıp Damla’yı öldürmüştü… Yakalandı

Konya'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş, yakalandı.

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Konya’da, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Damla Dakım’ı bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde Neşeli Sokak’ta meydana geldi.

8 YILDIR HÜKÜMLÜ

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım’ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet Güneş ise kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım’ın cenazesi bugün aynı mahallede Atabey Mezarlığı’na defnedildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, sonra Güneş’i yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakımı kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia eden Neşet Güneş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)