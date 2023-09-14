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Cezaevinden izinli çıktı, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Konya'da 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, birlikte yaşadığı kadını öldürüp kayıplara karıştı.

Yayınlanma: 23:54 - 14 Eylül 2023 Güncellenme:
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Cezaevinden izinli çıktı, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Konya’da cezaevinden izinli olarak çıkıp evine gelen N. S, birlikte yaşadığı Damla D’nin telefonundaki mesajlarını okuduktan sonra kadını sırtından ve boynundan bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Damla D. kanlar içerisinde yerde kalırken N. S. olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Damla D, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 YILDIR CEZAEVİNDEYMİŞ

Polis ekipleri 8 yıldır cezaevinde olan ve pazartesi günü izinli olarak evine geldiği öğrenilen şüpheli N. S’yi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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