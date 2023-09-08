CHP, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

CHP, depremzedelere yönelik vergi, borç ve zam düzenlemelerinin iptali için AYM'ye başvurdu.

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CHP, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için çıkarılan kanuna yapılan düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM önünde yaptığı açıklamada, 24 Temmuz’da, ek motorlu taşıtlar vergisi alınmasına ilişkin düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurduklarını ve AYM’nin başvurunun esastan görüşülmesini kararlaştırdığını anımsattı.

“KONUTLARIN ÜCRETSİZ YAPILMASI GEREKİYOR”

Günaydın, bugün de depremzedelere yönelik borç ve zam düzenlemelerinin iptali için AYM’ye başvurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal devlet ilkesi gereği deprem konutlarının ücretsiz yapılması gerekiyor. Ancak düzenleme, vatandaşa borçlandırarak, konut ve sanayi tesislerinin tekrar verilmesini öngörüyor. Biz bunun da iptali için gerekli başvurumuzu yaptık.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisini arttırma yetkisi veren düzenlemenin de iptalini istiyoruz. Yeni yasama yılı başlamışken Anayasa Mahkemesini vatandaşın önceliklerine uygun olarak hızlı bir çalışma temposu içerisinde uygun kararlar almaya davet ediyoruz. Daha adil bir Türkiye için daha eşit bir Türkiye için çalışmalarımız devam edecek.” (AA)

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