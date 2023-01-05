CHP, Dijital Emek ve Emek 4.0 çalıştayı düzenleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle 7 Ocak Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Dijital Emek ve Emek 4.0 çalıştayı düzenleyecek.

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Çalıştayda dijitalleşme ve emek konusunda çalışan uzman akademisyenler, sendika temsilcileri ve sivil toplum örgütleri yer alacak.

Çalıştay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacak ekonomik vizyon belgesinin emek ve çalışma yaşamı ile ilgili atacağı adımlar ve temel politikalarının alt yapısını oluşturacak.

ÇALIŞTAYDA İKİNCİ YÜZYILDA EMEK 4.0 POLİTİKALARI ELE ALINACAK

Çalıştay kapsamında dijitalleşme ve dijitalleşmenin emek ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacak.

Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin çalışanlar adına adil bir dönüşüm ve ikinci yüzyılda insan onuruna yaraşır bir iş kavramının hayata geçirilmesi noktasında Emek 4.0 politikalarının adımları tartışılacak.

Çalıştayda dijitalleşmenin kent ve emek üzerindeki etkilerinin ele alınacağı ilk oturumu dijital emeğin geleceği ve kamu politikaları üzerine düşünmek başlıklı ikinci oturum takip edecek.

Çalıştay kapsamında dijital emek ve hukuk, dijital emek ve çalışma hayatı ile dijital emek ve sosyal politikalar kapsamında üç farklı atölye çalışması da gerçekleşecek.