CHP Genel Başkan Adayı Öymen: Kendi özümüze dönmemiz gerekiyor

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, partisinin Eskişehir il kongresinde yaptığı konuşmada “Projelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarıyla bağlantılı olarak ve bunları vatandaşa anlatmamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. AKP'yi taklit ederek bir yere varamayız. Kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Toparlanmalıyız.” dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen CHP Eskişehir İl Kongresi'nde il başkanlığına Figen Kahya ve Talat Yalaz aday oldu. Kongrede konuşan Kahya ve Yalaz, partililere tarafsızlık sözü verdi.

KONGRE ÇARŞAF LİSTE İLE GERÇEKLEŞTİ

634 delegesi bulunan kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP genel başkanı adaylarından Örsan Kunter Öymen, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Çarşaf liste ile gerçekleşecek olan kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, divan başkanlığını yaptı.

“ÜLKEDE SADECE VE SADECE CHP KONUŞULUYOR”

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, kaybedilen genel seçimlere değinerek şunları söyledi;

*Hiç adaletli olmayan bir seçim geçirdik. Bütün bu imkansızlıklara, bütün bu haksızlıklara ve bütün bu zorluklara rağmen biz bu ülkede 25.5 milyon vatandaşın oyunu aldık. Yani yüzde 48. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen her iki kişiden birinin tercih ettiği kişi oldu. Ama olmadı. Kazanamadık.

*Umudumuz büyüktü. Kaybettiğimiz için de yıkımımız da büyük oldu. 3.5 aydır yaklaşık 4 aya yakındır ülkede derin sorunlar olmasına rağmen, ekonomik ve sosyal adaletin olmadığı bir ülke, eğitimin, sağlığın sorunlarının had safhada olduğu bir ülkede ne yazık ki sadece ve sadece CHP konuşuluyor.

*Çünkü bu da bir iktidar oyunudur. Çünkü iktidar şunu gördü ki bu ülkede 25.5 milyon insan onu istemiyor. Ve bu 25.5 milyon insanın farklı ideolojilerden, farklı partilerden, farklı yapılardan 25.5 milyon insanı CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir çatı altında toparlayabildi. Ne yapması lazım? Bu çatıyı çatırdatması lazım. Bu 100 yıllık ulu çınarı sallaması lazım.

*Ama şunu bilmiyor ki, dünyada çok nadirdir 100 yıllık partiler. Biz de o nadir partilerden birinin üyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ben bütün üyelerimizin bu çınarı ne kadar sallamaya kalkarsa kalsınlar o çınardan bir tane yaprak ile aşağıya düşüremeyecektir.

ÖRSAN KUNTER ÖYMEN: 13 YILDA BÜTÜN SEÇİMLERİ KAYBETTİK

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen de kongrede yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Öymen konuşmasında şunları söyledi:

*Ne yazık ki sayın genel başkanımızın liderliğinde gelen 13 yılda tüm seçimler kaydedilmiştir. 13 yılda 12 seçim kaybedildi. 5 milletvekilliği seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 belediye başkanlığı seçimi.

*Belediye seçimlerinde, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya'da başarı elde edildi ama Türkiye genelinde ne yazık ki partimiz birinci olamamıştır. Biz bilhassa yenilgiye alıştırılmış bir ruh hali içerisine girmiş durumdayız ne yazık ki.

*Böyle birkaç kent kazandığımız zaman bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Onu bir başarı olarak yorumlamak istiyoruz. Belki psikolojik bir ihtiyaç da olabilir bu. Bir başka sorun partimizin oyu yüzde 22 ile yüzde 26 altı arasına sıkışmıştır. Mensup oylarımızı yönetimde de aynı sorun vardı.

*2003 ve 2008 yılları arasında 5 yıl 3 dönem parti meclisi üyesi olarak görev aldım Sayın Deniz Baykal döneminde. Ne yazık ki aynı eleştirileri bugün burada aktaracağım eleştirileri, o zaman da kendisine ve yönetimine yöneltmek durumunda kalmıştım.

*Temelde parti içi demokrasi, seçim yenilgilerindeki nedenler ilkelerle ilgili sorunlar gibi konularda dolayısıyla yeni bir şey söylemiyorum. Kendi içinde tutarlı bir biçimde o zaman da yönelttim eleştirileri. Şimdi de yöneltiyorum. Ne yazık ki kişiler değişti ama partimizde sorunlar değişmedi.

“İTTİFAKLARLA SORUN YAŞIYORUZ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girilen seçimlerde sorun yaşadıklarını vurgulayan CHP’li Öymen, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Sayın Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde girilen seçimde ya da onun aday gösterici seçimde oy oranı muhalefetin oy oranı artmamıştır. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. 13 yılda değişmeyen şey ne olacak da mesela 14'üncü yılda bir şey değişecek ve biz belediye seçimlerini kazanacağız?

*İstanbul'u, Ankara'yı yeniden kazanacağız. Bursa'yı kazanacağız. Diğer önemli kentleri, merkezleri kazanacağız. Eskişehir'i nasıl kazanacağız? Bütün bunların üzerinde düşünmek gerekiyor.

*Bana birisi bunu rasyonel bir biçimde bana anlatsın. Yani akıl temelinde temellendirmek, gerekçelendirmek yoluyla birisinin bunu bize açıklaması gerekiyor. İttifaklarla ilgili zaten sorun yaşıyoruz. Bir de yönetim değişikliği olmadığı zaman genel başkanlık dahil biz bu sorunu, bu başarıyı nasıl sağlayacağız.

*Genel merkeze şunu öneriyorum. Bilimsel bir araştırma yapılsın. 40 ilde 60 ilde 10-15 bin kişiyle bir araştırma yapılsın. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce olduğu gibi 20 ilde 30 ilde 2-3 bin kişiyle değil kapsamlı bilimsel bir araştırma yapılsın, güvenilir.

*Mevcut yönetimin, yönetimin devam etmesi durumunda CHP'nin adaylığına vatandaşımız oy verecek mi? Çok basit bir soru. Halkın içinde yaşayan, halkla iletişim halinde olan herkesi aslında gerçekleri görüyor.

*Madem bizim burada söylediklerimiz dikkate alınmıyor. Benim söylediğimi bir kenara atın. Genel merkezi sadece bilime, akla davet ediyorum.

“AKP’Yİ TAKLİT EDEREK BİR YERE VARAMAYIZ”

CHP’nin öncelikle ilkelerine sahip çıkması gerektiğini de vurgulayan CHP’li Öymen şöyle konuştu:

*Projelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin sorunlarıyla bağlantılı olarak ve bunları vatandaşa anlatmamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. AKP’yi taklit ederek bir yere varamayız. Kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Toparlanmalıyız. Bir değişiklikten söz ediliyor. Arkadaşımıza katılıyorum. Ama kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum.

*Biz de değişim diyoruz. Ama biz somut bir biçimde neyi değiştireceğimizi söylüyoruz. Arkası dolu.

*Ben değişim dediğim zaman söylediğim şeyin arkası dolu. Parti içi despotizmi ortadan kaldıracağız. Parti içi demokrasi getireceğiz diyoruz. Partinin özüne dönmesini sağlayacağız diyoruz. Bundan daha somut ne olabilir? Ama bazı arkadaşlarımız haklısınız.

*Ne dedikleri çok somut. Bir de şöyle bir sorun var. Sorunun parçası olanlar sorunu çözmeye çalışıyor. Şimdi değişimden söz ediyorlar. Tabii ki bunun bir samimiyeti olmuyor. Ama yine de genelleme yapmamalıyız.

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