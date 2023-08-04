CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik’ten ‘MuazZam’ yasağı tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Eyüpsultan Kaymakamlığı’nın CHP İstanbul İl Başkanlığının ‘MuazZam’ sergisini yasaklamasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

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CHP Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik şu ifadeleri kullandı:

* Hükümetin seçim sonrası aldığı kararlar sebebiyle, seçim öncesi Genel Başkanımızın belirttiği bir süreç yaşıyoruz. Seçim bitti zam yağmurları başladı. Zamlar, pahalılık milletimizin belini büktü.

* İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve il örgütümüz; MuazZAM sergi ile halkın gündemini kamuoyu önünde görünür kıldı. İstanbul'un 39 İlçesinde, milletimizin sesi oldu. Çarşıda, pazarda, her yerde, Türkiye'nin bu gerçek ve acı meselesini gün yüzüne çıkardı. Sonra ne mi oldu?

* Eyüpsultan Kaymakamlığı bu elimde gördüğünüz yazıyla bu sergiyi yasakladı. Buradan zam-zulüm döneminin baş mimarı olan Saray ahalisine sesleniyorum! Seçim döneminde devletin valisini ve kaymakamını zorla kullandınız.

* Yalanlarla, sahte kurgularla halkımızı kandırdınız. Şimdi de yarattığınız bu zam-zulüm yağmuru altında ekonomik soykırım ile inim inim inleyen milletimizin sesi olamaya devam eden Cumhuriyet Halk Partisini devlet gücüyle susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz.

“PAZAR TEZGAHINDAKİ FİYAT ETİKETLERİNE SANSÜR MÜ GETİRECEKSİNİZ?”

“Elinizden geleni ardınıza koymayın” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik şunları söyledi:

* Biz, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizin baskınız bizleri yıldıramaz. Ne yapacaksınız? Pazar tezgahındaki fiyat etiketlerine sansür mü getireceksiniz? Marketlerin önüne çevik kuvvet mi yığacaksınız?

* Evladına mama alamayan annenin ağzına bantlayacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisini kararlıdır. Sonuna kadar milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu zam-zulüm düzenini mutlaka değiştireceğiz. Sizi bu ekonomik soykırım suçu nedeniyle mahkum edeceğiz.

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