CHP Genel Merkezi’ne ‘Yeter! Söz Milletin’ afişi

CHP Genel Merkezi’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun resminin yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi açıklamasında sarf ettiği sözler muhalefet tarafından kullanılmaya devam ediyor.

CHP Genel Merkezi'ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asıldı. Afişin görüntüsünü CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP’DEN “YETER SÖZ MİLLETİN” KAMPANYASI

CHP'nin üst düzey yöneticileri dün akşam sosyal medyada “YeterSözMilletin” etiketi ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla paylaşımlarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: “Ucube tek adam rejimine, “Artık Yeter!” Yolsuzluklara, “Artık Yeter!” Yoksulluğa, “Artık Yeter!” Yasaklara, “Artık Yeter!” Harun olacağız derken, Karun olanlara, “Artık Yeter!” Bir yüzükle siyasete başlayıp, Servetine servet katanlara, “Artık Yeter!” Yeter! Söz Milletin!”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Yeterse; Demokrasiyi, Adaleti, Özgürlükleri rafa kaldıran, Millete kuru ekmeği reva gören saray düzenine yeter.

ERDOĞAN “YETER SÖZ MİLLETİNDİR” HATIRLATMASIYLA DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu müstemleke heveslilerine ‘yeter’ diyecektir” ifadelerini kullanmıştı.