CHP hangi partiye kaç milletvekili adaylığı verdi?
14 Mayıs seçimlerine günler kala dün bütün partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Saadet Partisinden 24, Gelecek Partisi'nden 19, DEVA Partisi'nden 25 ve Demokrat Parti'den üç isim CHP listesinden milletvekili adayı gösterildi.
Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Altılı Masa’nın omurgası CHP’nin listesinden seçime girecek.
Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti de dokuz kentte CHP ile ortaklığa gitti ve aday çıkarmadı. İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı şehirler Adıyaman, Erzincan, Hakkari, Rize, Batman, Bartın, Düzce, Çorum ve Van oldu.
CHP de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday göstermedi.
Saadet Partisi’nden 24, Gelecek Partisi’nden 19, DEVA Partisi’nden 25 ve Demokrat Parti’den üç isim CHP listesinden milletvekili adayı gösterildi.
SAADET PARTİSİ
- Afyonkarahisar 2. Sıra: Fatih Aydın
- Ankara 3. Bölge 3. Sıra: Mesut Doğan
- Antalya 5. Sıra: Şerafettin Kılıç
- Bingöl 1. Sıra: Serdar Atalay
- Bursa 1. Bölge 3. Sıra: Mehmet Atmaca
- Çorum 4. Sıra: Seyit Ahmet Güher
- Diyarbakır 3. Sıra: Abdurahman Ergin
- Elazığ 2. Sıra: Abdullah Akın
- Erzurum 2. Sıra: Murat Ozan
- Gaziantep 9. Sıra: Mehmet İslam
- Hatay 4. Sıra: Necmettin Çalışkan
- Isparta 3. Sıra: Hüseyin Yıldızhan
- İstanbul 1 Bölge 5. Sıra: Birol Aydın
- İstanbul 2. Bölge 5. Sıra: Mustafa Kaya
- İstanbul 3. Bölge 7. Sıra: Bülent Kaya
- Kastamonu 2. Sıra: Kadir Yalçın
- Kayseri 2. Sıra: Mahmur Arıkan
- Kocaeli 3. Sıra: Hasan Bitmez
- Kütahya 2. Sıra: Ahmet Sunar
- Ordu 3. Sıra: Ahmet Toklucuoğlu
- Rize 3. Sıra: Muhammet Yıldız
- Sakarya 7. Sıra: Ali Fethi Gürler
- Samsun 2. Sıra: Mehmet Karaman
- Şanlıurfa 8. Sıra: Abdullah Direk
DEVA PARTİSİ
- Adana 4. Sıra: Sadullah Kısacık
- Ankara 1. Bölge 4. Sıra: Sadullah Ergin
- Ankara 2. Bölge 2. Sıra: İdris Şahin
- Balıkesir 3. Sıra: Burak Dalgın
- Diyarbakır 2. Sıra: Ali İhsan Merdanoğlu
- Elazığ 3. Sıra: Ahmet Yıldız
- Erzurum 3. Sıra: Celal Zunguldak
- Gaziantep 3. Sıra: Ertuğrul Kaya
- Iğdır 1. Sıra: Yusuf Aslan
- İstanbul 1. Bölge 7. Sıra: Elif Esen
- İstanbul 1. Bölge 8. Sıra: Hasan Karal
- İstanbul 2. Bölge 8. Sıra: Evrim Rizvanoğlu
- İstanbul 3. Bölge 10. Sıra: Medeni Yılmaz
- İstanbul 3. Bölge 6. Sıra: Mustafa Yeneroğlu
- İzmir 1. Bölge 6. Sıra: Seda Kaya Ösen
- Kahramanmaraş 2. Sıra İrfan: Karatutlu
- Kayseri 3. Sıra: Burhan Bahadır Özsoy
- Manisa 4. Sıra: Selma Aliye Kavaf
- Mersin 3. Sıra: Mehmet Emin Ekmen
- Siirt 1. Sıra: Umut Dayanan
- Sivas 2. Sıra: Serdar İnce
- Şanlıurfa 3. Sıra: Ahmet Tüysüz
- Tekirdağ 3. Sıra: Cem Avşar
- Yozgat 3. Sıra: İsmail Yılmaz
- Zonguldak 3. Sıra: Doğa Şanlıoğlu
GELECEK PARTİSİ
- Ankara 1. Bölge 5. Sıra: Nedim Yamalı
- Antalya 4. Sıra: Serap Yazıcı Özbudun
- Bursa 2. Bölge 2. Sıra: Kani Torun
- Bursa 1. Bölge 6. Sıra: Alpaslan Yıldız
- Çanakkale 3. Sıra: Yeşim Karadağ
- Denizli 3. Sıra: Sema Silkin Ün
- İstanbul 1. Bölge 10. Sıra: Selim Temurci
- İstanbul 2. Bölge 7. Sıra: İsa Mesih Şahin
- İstanbul 3. Bölge 8. Sıra: Doğan Demir
- İstanbul 3. Bölge 15. Sıra: Fevzi Donat
- İzmir 2. Bölge 7. Sıra: Mustafa Bilici
- Kayseri 4. Sıra: Zülküf Arslan
- Kocaeli 5. Sıra: Serap Çakır
- Konya 2. Sıra: Hasan Ekici
- Konya 4. Sıra: Ömer Ünal
- Muğla 4. Sıra: Selçuk Özdağ
- Samsun 3. Sıra: Mustafa Yeşilyurt
- Şanlıurfa 4. Sıra: Abdullah Yeşil
- Şırnak 1. Sıra: Nızar Ökten
DEMOKRAT PARTİ
- İstanbul 1. Bölge 9. Sıra: Cemal Enginyurt
- İzmir Birinci Bölge 7. Sıra: Haydar Altıntaş
- İzmir İkinci Bölge 5. Sıra: Salih Uzun