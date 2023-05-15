CHP heyetinden YSK önünde açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giden CHP heyeti tarafından yapılan açıklamada "Seçim sonucu kesinleşene kadar CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız" denildi.

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14 Mayıs seçim sonuçları için oy sayımı devam ederken, CHP heyeti Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitti.

“HER SEÇMENİN OYUNA SAHİP ÇIKILIYOR”

YSK’da gerçekleşen görüşme sonrası CHP heyeti tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Seçim sonucu kesinleşene kadar CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız.

* Seçim kurullarında da, yurt dışında da, yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyor.”

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