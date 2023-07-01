CHP heyetinin ziyaret ettiği Merdan Yanardağ: Benden suçlu çıkmaz. Hele terörist hiç çıkmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Evrim Karakoz, tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret etti. Milletvekilleri aracılığıyla mesaj gönderen Yanardağ, “Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz. Hele terörist hiç çıkmaz” dedi.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'dan oluşan CHP heyeti, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında montajlanan sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri Cezaevi) ziyaret etti. CHP milletvekilleri ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yaptı.

ENİS BERBEROĞLU, “BU BİR OYUN”

Enis Berberoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

* Merdan Yanardağ ile milletvekili arkadaşlarımız Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz ile birlikte 45 dakika süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, sağlıklı ve keyifli gördüm.

* Biz de Merdan Yanardağ gibi dimdik ayakta olacağız, baskılara direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez. Bu oyuna kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ'ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine, kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı.

* Zaten kendisi de çok iyi biliyor ki o ne bir suçlu ne bir terörist. Bunu biz de biliyoruz, o yüzden yanında duruyoruz. Herkesin Merdan Yanardağ'ın yanında olmasını ve destek vermesini bekliyoruz.

YANARDAĞ: SÖZLERİM HİÇBİR ŞEKİLDE SUÇ DEĞİL

Milletvekili Utku Çakırözer de Merdan Yanardağ'ın kendilerine ilettiği mesajı aktardı. Öncelikle bir bayram günü cezaevinde bir gazeteciyi ziyaret etmek zorunda kalmalarının Türkiye'de demokrasinin, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ne durumda olduğunu gösterdiğini dile getiren Çakırözer, Merdan Yanardağ'ın şunları söylediğini belirtti:

* Bu yaşadığım bir demokrasi mücadelesi. Sözlerim hiçbir şekilde suç değil. Ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altındaki basın ve ifade özgürlüğü ile haber alma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

* Antidemokratik hiçbir girişim karşısında boyun eğmeyeceğiz. TELE 1 ve muhalif medya kuruluşları bu tip antidemokratik baskılara alışkındır, zorbalığa karşı mücadele etmesini bilirler.

* Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum, ilk kez hapis de yatmıyorum. Türkiye'de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum.

* Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz. Hele terörist hiç çıkmaz. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm dostlarıma, tüm vatandaşlara ve medyadaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

“GENEL MERKEZİN GÖREVLENDİRMESİYLE ZİYARET ETTİK”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da Merdan Yanardağ'ı CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle ziyarete geldiklerini söyledi. Karakoz, Merdan Yanardağ'ın yaptığı 20-25 dakikalık bir konuşmanın 2-3 dakikalık kısmının montajlanması sonucu tutuklandığını dile getirdi. Kendisi hakkında zaten yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu bu yüzden tutuklanmasının doğru olmadığını vurguladı. Yanardağ'ın avukatlarının itiraz süreçlerini başlattıkları, önümüzdeki hafta itirazda bulunacakları bilgisini verdi. CHP olarak da süreci takip edeceklerini aktardı.

YARIN DA ZİYARET EDİLECEK

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yarın da CHP'den iki arkadaşlarının Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğini söyledi. Merdan Yanardağ için herkesin desteğini beklediklerini dile getirdi. CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz da dayanışma çağrısı yaptı.

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