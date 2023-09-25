CHP İstanbul İl Başkanlığı için bir aday daha
Eski CHP İstanbul Başkanı Cemal Canpolat, 8 Ekim’de gerçekleştirilecek İstanbul İl Kongresi öncesinde il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP içinde başlayan değişim tartışmalarının ardından gözler genel kurultay öncesinde yapılan il ve ilçe kongrelerine çevrilmiş durumda.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 8 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İl Başkanlığı için ilk adaylık açıklamasını değişimci grubun desteklediği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yapmıştı.
Genel merkezin desteklediği aday olarak adı geçen eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.
Canpolat sosyal medya hesabından “Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… “ dedi.
Cemal Canpolat, adaylık açıklamasını 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapacak.