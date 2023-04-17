CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş eden kişi tutuklandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında havaya ateş açan şüpheli Emre D. 'Ruhsatsız silah bıçak veya mermi bulundurmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası karşısı Tem Otoyolu'nda 6 Nisan'da sabaha karşı silahla havaya ateş açılmıştı. Yapılan araştırmada seyir halindeki bir otomobilden havaya 6-7 el ateş edildiği belirlenmişti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, o aracı tespit etmişti.

Polisin çalışmaları kapsamında 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilmiş, ancak bir kişinin firari olduğu bildirilmişti. Havaya ateş eden kişinin firari Emre D. olduğunu söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edilmiş, ancak sosyal medyada canlı yayında paylaşmak için ateş ettikleri ifadesini vermişti. Şüphelilerden biri serbest kalırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş eden firari Emre D.'yi de bugün gözaltına aldı. Emre D.'nin ikametinde yapılan aramada bir adet tabanca ve bu tabancaya ait, 14 adet 9 mm fişekle birlikte bir şarjör ele geçirildi. Öte yandan, Hakkında 51 suç kaydı olan Emre D.'nin 2 olayla ilgili olarak da arandığı bilgisi verildi.

Arkadaşlarıyla benzer ifade veren Emre D., Gasp Büro'daki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Emre D. ‘Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. ANKA

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