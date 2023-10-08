CHP İstanbul İl Başkanlığı yarışında İmamoğlu tartışması

CHP İstanbul İl Kongresi’nde başkanlığa aday olan Özgür Çelik ve Cemal Canpolat konuşmalarını yaptı. Konuşmalar esnasında İmamoğlu tartışması yaşandı.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuşmaların ardından 18.30 sıralarında adaylar Cemal Canpolat ile Özgür Çelik'in yönetim ve delege listeleri divana teslim edildi.

Çelik'in listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu delege adayı olarak yer aldı. Listelerin okunmasının ardından adayların konuşma yapacağı 19.30'a kadar kongreye ara verildi.

Saat 19.30'da kongre tekrar başladı. Konuşmacıların sıralaması ile kura ile belirlendi. İlk konuşmayı yapan Özgür Çelik “Kimsesizlerin kimsesi CHP 100 yaşında. Milli mücadeleyi gerçekleştiren devrimcilerin partisi CHP 100 yaşında. Bu toprakları çok partili hayatla buluşturan CHP, 100 yaşında. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın gazi Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

“TOPLUMUMUZDA BİR UMUT KIRILMASI VAR”

Çelik “Partimiz kurultay süreçlerinden güçlenerek çıkmak zorunda. Ülkemizin partimize her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Çocukların yatağa aç girdiği, gençlerin geleceğini yurt dışında aradığı bir ortamda yapıyoruz kurultayı. Toplumuzda bir umut kırılması, seçmenimizde umut yorgunluğu var. Bu il kongresini tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. Tarih buradan çıkacak sonucu yazacak. İstanbul'dan yayılan ışıkla Türkiye'yi aydınlatacağız. İstanbul'dan yakılacak meşale Türkiye'deki demokrasi mücadelemize ışık olacaktır” diye konuştu.

“PARTİYİ SOKAKTAN YÖNETME DENEYİMİM VAR”

Çelik, neden aday olduğunu şöyle anlattı:

*Partiyi makamdan değil sokaktan yönetme deneyimim var. Umudu yeniden yeşertecek enerjimiz, gençliğimiz var. Parti örgütümüzle, ilçe başkanlarımızla, kadın ve gençlik örgütümüzle, il yönetimimiz ile İstanbul'da katılımcı örgütlenme modeli ve yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız.

*İstanbul'u tek merkezden değil 3 bölgede oluşturacağımız bölge meclisleriyle örgütleyeceğiz. İstanbul'un her ilçesinde aynı çalışmayı uygulamak yerine bölgelerin ve ilçelerin özgün şartlarına göre çalışmalar planlayacağız.

*Çünkü biliyoruz ki Arnavutköy'ün demografik yapısıyla Kadıköy'ün bir değil. Mış gibi çalışmalar yerine hedeflerimizi doğru belirleyerek çalışacağız. İstanbul'da üye sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. Herkesle tam uyum içinde çalışacağız. Ben bu salona 26 ilçe başkanı ile girdim 39 ilçe başkanı ile çıkacağım.

BİLLBOARD ELEŞTİRİSİNE YANIT VERDİ

Kongrede yapılan konuşmalar sırasında CHP PM Üyesi, milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın İstanbul'da billboardlara asılan Çelik afişlerini israf olduğu yönündeki eleştirisine yanıt vererek “ Adaylığımız bir heyecan yarattı. Partiden ya da kişisel olarak kaynak aktarmadık. Beni seven değerli bir büyüğüm kiraladı. Ben de o kadar fazla olacağını tahmin etmemiştim. Değerli büyüğümüze buradan teşekkür ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU VURGUSU

Çelik şöyle devam etti:

*Kongre sürecinde nezaketten hiç taviz vermedik. Demokratik biçimde yarıştığımız değerli başkanımız hakkında olumsuz tek cümle etmedik. Zafere giden yolda her şeyi mübah görmedik. Havuz medyasında hakkımda haber yaptırılmasına rağmen nezaketten asla taviz vermedim. Üzülerek ifade ediyorum ki, ‘Özgür Çelik'in açıklarını bulma ekipleri' kuruldu. Ancak bir sonuca ulaşamadılar.

*Adaylık meselesini genel başkanımız üzerinden tartışmak bu partiye çok ciddi zarar vermektedir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin genel başkanı. Genel merkezimiz hepimizin evi.

*İlçe kongrelerinde olduğu gibi insanları genel başkan karşıtı ilan etmek çok yanlış oldu. Hepimizin genel başkanımıza sonsuz saygısı var. Genel Başkanımız çok büyük mücadelelerden geliyor. Partimizde çok büyük emeği var. Genel başkanımız adalet yürüyüşünün öncüsü. Nasıl kitaplar Gandi'nin Hindistan yürüyüşünü yazıyorsa, Mandela'nın Afrika mücadelesini yazıyorsa 30 yıl sonra kitaplar genel başkanımızın adalet yürüyüşünü yazacak.

“HEPİMİZ BU PARTİNİN EVLATLARIYIZ”

. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da kongre tartışmalarına çekilmesini de son derece yanlış buluyorum. Sayın İmamoğlu partimizde ilçe başkanlığı yapmış, 2014 yılında AK Parti'den aldığımız tek belediye olan Beylikdüzü'nü kazanmış, 25 yıl sonra İstanbul'u haramilerin saltanatından kurtarmıştır.

*Kaldı ki 6 ay sonra hep birlikte belediye başkanımızla İstanbul'u yeniden kazanmak için büyük bir mücadeleye girişeceğiz.

*Hepimiz bu partinin evlatlarıyız. Onun adayı bunun adayı tartışmaları yanlış. Genel başkanımız 2 adayı da Ankara'ya davet etti. 2 aday ile de aynı fotoğrafı verdi. İkimize de başarılar diledi, “yolunuz açık olsun” dedi.

*İkimize de “Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'u tekrar kazanın” dedi. İkimize de ‘demokratik Türkiye mücadelemizin bir neferi olun' dedi. Genel başkanımız parti meclisinde tarafsızlık konuşması yaptı. Onun adayı bunun adayı tartışmalarını yanlış buluyorum.

DELEGE ELEŞTİRİSİ

Divan başkanı olan Soysal'ın her iki listede de delege adayı olduğunu aktaran Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun her iki listeye de konulmamasını siyasi nezaketsizlik olarak niteledi.

CANPOLAT'TAN YUHALAMA TEPKİSİ

Cemal Canpolat konuşmasında Kaftancıoğlu'nun kongre açılışında yuhalanmasına tepki gösterdi. Canpolat “Kendisi benim rakibimdi kamuoyu önünde bir kez tartışmadık. Hapisle yargılanan Kaftancıoğlu'nun hedef haline getirilmesini, talimatla yuhalanmasını kınıyorum” dedi. Canpolat “Hiç kimsenin İstanbul'da belediye başkanlığını almaya inanmadığı bir dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanımız İstanbul'u kazandı. İBB başkanı olduktan sonra CHP örgütünün dışarıda bırakılmasını kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. CHP delegelerini oy versin diye işe almanızı kabul edemiyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ ALANINA DÖNECEK”

Canpolat, Çelik'in İmamoğlu'nun delege listesine konulmamasına ilişkin eleştirisine “Benim listemde hiçbir belediye başkanı yok. Artık belediye başkanları kendi alanında mücadele edecek, biz de onlara sahip çıkacağız. Hiçbir belediye başkanımız ne ilçe ne İBB; CHP kongrelerinde örgütü baskı altına alarak dizayn etmeye kalkamaz. Kendi ilçe başkanlarınızı milletvekili yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı değil özel kalem müdürü seçiyorsunuz” yanıtını verdi.

“DEĞİŞİMİ ÖRGÜT İLE YAPACAĞIZ”

Canpolat “Neden aday oldum? Son 10 günde evet dedim. Neden dedim? Bizi genel başkana karşıymışız gibi gösterip, genel başkan yardımcısı, milletvekili oldular, belediyeleri belirlediler. Bu partiye o kadar emek verdik, sokaklarda dayak yedik. Bizim eleştiri hakkımızı bile elimizden aldılar. Genel başkanın arkasında durmak için buradayım. Koro halinde CHP genel başkanın itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Genel başkanımızın koltuğu kurucu başkanımız Atatürk'ün koltuğudur, onu itibarsızlaştırmak doğru değildir. Yenileşmeyi yapacağız. Dışarıdan atanan belediye başkanları milletvekilleri ile değil örgüt ile gençlerle yapacağız. Partinin son 20 yılına ipotek koyanlar, tüzüğün değişmesine karşı çıkanlar değişimden bahsediyorlar” diye konuştu.

“TEK SORUMLUSU KILIÇDAROĞLU ÖYLE Mİ?”

Canpolat “Ben İstanbul'u teslim ettiğimiz Bahçelievler'de aldığımız oy yüzde 49 idi. Son seçimde yüzde 26 almışız. Hangi başarıdan bahsediyorsunuz bunun tek sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu öyle mi? Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlemenize müsaade etmeyeceğim. Değişimi Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşünü başka bir ülkede yapsaydı yüzde 85 oy alırdı. Önce İstanbul için değiştireceğiz. Örgütü barıştıracağız. Belediye başkanları birbiriyle kavgalı. İl başkanı ile kavgalı belediye başkanları var. Hepinizi bir araya getireceğiz. Yarım kalan adalet yürüyüşünü CHP'de sahipsiz kalanlar için yapacağız” dedi.

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