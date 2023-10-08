CHP İstanbul il kongresinde gerilim sürüyor

CGP İstanbul il kongresinde yapılan konuşmalar sırasında değişim taraftarları ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gruplar arasında zaman zaman gerilim yaşandı, arbede çıktı. İstanbul il delegesi sıfatı ile konuşma yapan Canan Kaftancıoğlu, protestoculara teşekkür etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kongrede yapılan konuşmalar sırasında değişim taraftarları ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında zaman zaman gerilim yaşandı, arbede çıktı.

Berhan Şimşek'in Kılıçdaroğlu'na destek veren, değişimcileri eleştiren konuşması protesto edildi. Şimşek'in kendisini yuhalayanlara “Sizi buraya Metin Külünk mü gönderdi” demesi gerilimi yükseltti.

“SAĞA SOLA SAPMASINDLAR”

CHP PM üyesi Turan Aydoğan “Değişim isteyenler, Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek istiyoruz diye açıkça söylesinler, sağa sola sapmasınlar. Değişim doğada kaçınılmazdır. Biz Kılıçdaroğlu ile değişimi yaşadık zaten. Ne yapmış Kılıçdaroğlu? Roboski'ye gitmiş, Sinan Ateş'in ailesi ile ilgilenmiş. Adaletsizliklerle ilgilenmiş. Genel başkanımız ‘adaletsizliğin olduğu her yerde adalet mücadelesine devam edeceğim' dedi. ‘Mazlumlar için siyaset yapacağım' dedi. Helalleşme…Tarihin en güzel lafını söylemiş genel başkanımız. Bu kürsüye çıkıp devrimci insanların buna karşı çıkmasını anlamıyorum. Devlet herkesle helalleşmeli. Biz herkesi kucaklamalıyız. Türkiye'nin kurtuluşu aynı sorunu yaşayanların aynı çözümleri üretmesinden geçer. Bunun için Kılıçdaroğlu bize gereklidir. Varsa bir sorumluluk hepimiz sorumluyuz” dedi.

Aydoğan'ın konuşması zaman zaman yuhalandı.

“KELLE İSTİYORLARSA BİZ YOKUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar “6 genel başkan, 2 büyükşehir belediye başkanı ile yürütülen bir sürecin sorumluluğu tek kişinin değildir. Değişim dediğiniz ‘şu kişinin kellesini istemekse' biz orada yokuz. CHP 100 yıllık koca bir çınar. Tarihi boyunca çok kez dönüştü. Kendisini de ülkesini de dönüştürmeye muktedir. Değişimin altını dolduramadılar” dedi.

“KİMİ KAST EDİYORSUN?”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “Biri kürsüye çıkıyor ‘CHP size mi teslim olacak' diyor. Kimi kastediyorsun? Canpolat da Çelik de kardeşimiz. Ele ele seçime girmişler. Sen bunlardan herhangi birisi kazanırsa CHP'nin teslim alınacak bir yapı olarak görüyorsan yazıklar olsun sana. Kurultay bittiğinde sonuç ne olursa olsun önce yerel seçim sonra faşizmle mücadele edip her birlik kazanacağız. Ne zaman partide bir tartışma çıksa, örgüt haklı çıkmıştır. Onlar sokakta halkla iç içe” diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul il delegesi sıfatı ile Canan Kaftancıoğlu da bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu hiç kadın delege söz almadığı için konuşma yapmaya karar verdiğini belirterek şunları söyledi;

*Evet kadınlar huysuz olabilir, uyumsuz olabilir ama daha netler. Salonda beni protesto edenlere teşekkür ediyorum demokrasi böyle bir şey. Daha protesto etmeden sosyal medyada yuhalandı diyenlere karşı ise hep birlikte mücadele edeceğiz.

*Demokrasi özgüvendir. O özgüven, yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan gelir. Bütün konuşmacıların söylediklerinde çok katıldığım şeyler var, katılmadıklarım da var. Önce söylediğiniz şeyi kendiniz yapacaksınız.

*Tarihin ilk ötekisi kadınlar. Siz erkekler sosyal demokrasiyi kendiniz yaşıyorsunuz. Kadınlar ima etmiyor, ima siyasetini beceremiyor kesin net konuşuyor. Eşitlikçi erkekler kadınları anlayabilir. Kadınlar sussun diye uğraşanlar var.

*AKP yargısının bile içine koymadığı madde ile kürsüde konuşamaz diyenler var. Siz kadınlar çıkın konuşun diye söz aldım. İnsanları etiketlemek kolay.

*CHP ilkelerini önce kendi içimizde yaşayacağız. (Gençlere) Yaşı 50'nin üzerindekilerin sizi kutuplaştırmasına izin vermeyin birlikte slogan atın. Siz hepiniz CHP'nin evlatlarısınız. Siz çimensiniz, birlikte yeşerirseniz üzerinizde tepinen baronlar yok olur.

İlginizi Çekebilir Kongreye İmamoğlu'nun sözleri damga vurdu: Taşları temizleyelim...