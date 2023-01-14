CHP İstanbul Milletvekili Karabat: Neden batık projeyi 3 yıl önce satın aldınız?

AKP'li Vahit Kiler'in üç yıl önce kredi alacağının tahsili için sattığı Safir AVM'yi üç yıl sonra yarı fiyatına geri aldığı iddialarını yalanlayan Halkbank'a, CHP'li Karabat, "Halkbank diyor ki AVM’nin piyasa değeri gerilemiş. O halde neden batık projeyi 3 yıl önce satın aldınız? Yetmedi, gidip 100 mülkü de satın alarak neden zararı büyüttünüz?" sorularını sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden Halkbank ile Kiler arasındaki ucuza satış olayını gündemde tutmaya devam ediyor. Halkbank’ın Kiler GYO’dan üç yıl önce 100 milyon dolara aldığı AVM ve rezidans daireleri üç yıl sonra yarı fiyatına geri sattığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

CHP’li vekil de kur değeri ve emlak piyasası üzerinden konuyu ele alarak, kamu bankası eliyle vurgun yapıldığını savunmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde Halkbank, Kapa yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirterek, “Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değeri, gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyededir.” demişti.

“KİM BU HİSSE SAHİPLERİ?”

Bu açıklamadan sonra CHP’li vekil Özgür Karabat Halkbank’ın açıklamasının yetersiz ve eksik kaldığını belirterek şu sorulara yanıt istedi:

– AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Halkbank ile yaptığı vurgunu belgeleriyle ortaya çıkarmamızın ardından banka bir açıklama yaptı. Halkbank, dolarla satış yapılmadığını söylüyor. Diğer konuları da görmezden geliyor. Tekrar hatırlatalım…

– Kiler GYO'nun borcundan dolayı Sapphire gökdeleninde bulunan 147 mülkü 2019'da 583 milyon TL'ye Halkbank'a devredildi. 2019 ortalama dolar kuruna göre 100 milyon doları bulan bir satış bu. 2023'te de 905 milyon TL'ye (48,3 milyon $) 247 mülk şirkete geri satılıyor.

– AVM'ler başta olmak üzere rezidans, gökdelen gibi gayrimenkullerin piyasasının dövize bağlı olduğu bir gerçek. Vahit Kiler, 2017'de Sapphire'de 47 daireyi 90,5 milyon dolara İranlılara sattı. Borcunu alamayınca da icraya gitti. Sorun Vahit Kiler'e neden dolarla satmış?

– TÜİK'in enflasyonu: 2020'de %14,60 2021'de 36,08 2022'de 64,27 Halkbank'ın 2019'da 583 milyon TL'ye aldığı 147 mülkü, aradan geçen sürede enflasyonun etkisiyle 1 milyar 493 milyon TL değere ulaştı. Dolar hesabına karşı çıkan Halkbank, enflasyon hesabını belki anlar.

– Bir de inşaat maliyet endeksi ile anlatalım: 2020'de %25,02 2021'de %67,74 2022 (kasım) %103,47 Sapphire'deki 147 mülkün inşaat maliyet endeksine göre değeri de 2 milyar 484 milyon TL oldu.

– Halkbank yönetimi hesap kitap yapmayı unutmuş anlaşılan. Hiç merak etmesinler, ben zevkle kendilerine bunları öğretmeye devam edeceğim. Makro ve mikro iktisat, ekonometri, istatistik, matematik ana konularımız olacak. Ama önce cevap verin.

– Halkbank pahalı aldığı 147 mülk yerine Kiler'e neden ucuza 247 mülk sattığını açıklamıyor. Sapphire'deki %30 hisse sahipleri Halkbank'a 100 mülkümüzü alın diyor, banka da bu isteği kabul edip hepsini satın alıyor. Kim bu hisse sahipleri ve 100 mülkü ne kadara satın aldınız?

“KAMUYU UĞRATTIKLARI ZARARIN MUTLULUĞUNU TAŞIYORLAR”

– Halkbank diyor ki AVM'nin piyasa değeri gerilemiş. O halde neden batık projeyi 3 yıl önce satın aldınız? Yetmedi, gidip 100 mülkü de satın alarak neden zararı büyüttünüz? Sapphire'de en ucuz daire bile 15 milyon TL iken, 247 mülkün değeri nasıl 905 milyon TL oluyor?

– Satılan 247 mülkün 2023 ekspertiz değerini kime yaptırdınız? Kira gelirleri ne kadardır? Neden satış için bu kadar acele ettiniz? Halkbank satış nedeniyle kamu zararı oluşmadığını söylüyor. Hangi verilere göre zarar yok, kâr var?

– Son satıştan yaklaşık 2 ay önce, 20 Kasım 2022'de AKP'li Vahit Kiler, memleketi Bitlis'te Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ağırlıyor. Yüzleri gülüyor, Tatvan'da göl kenarında sahil turu yapıyorlar. El ele kamuyu uğrattıkları zararın mutluluğunu taşıyorlar.

– Son 3 yıldaki enflasyonu, dolardaki artışı ve inşaat maliyetlerini düşündüğümüzde Sapphire'deki 247 mülkün Kiler GYO'ya çok ucuza satıldığı, banka üzerinden vurgun yapıldığı ortadadır. Halkbank'taki vurgun sadece Kiler GYO ile sınırlı değil. Pazartesi görüşmek üzere…