CHP Konya il kongresi karıştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Konya İl Kongresi’nde gergin anlar yaşandı. 3 adayın yarıştığı başkanlık yarışında blok liste krizi çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüyüp, tartışma yaşadı. Tartışma esnasında CHP’li Tuzluklu ilçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa mevcut İl Başkanı Bekir Yaman'ın yakasından tutup sarsttı. İkili arasında yaşanan arbede bazı partililerin araya girmesiyle sonlandı.

Müslüm EVCİ

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından başlayan kongreler süreci devam ediyor.

CHP'NİN KONYA İL KONGRESİNDE GERGİNLİK

CHP 38’inci Olağan Konya İl Kongresi'ni gerçekleştiren CHP Konya'da gergin anlar yaşandı.

CHP'Lİ BAŞKAN RAHATSIZLANDI

Konya'daki bir otelde yapılan il kongresinde 3 isim il başkanlığı için yarışırken, blok liste krizi yaşandı. Blok-çarşaf liste tartışmanın ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Kalabalığın arasında kalan bazı kadın partililer ise zor anlar yaşadı. CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa tartışmalar yaşanırken rahatsızlandı, bazı partililer de tepki olarak salonu terk etti.

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