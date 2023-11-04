CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, adaylıktan çekildi

CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, yeni genel başkanın seçileceği oylamaya saatler kala adaylıktan çekildi.

Başak KAYA

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CHP 38. Olağan Kurultayı bugün Ankara'da başladı… Divan Başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.

Genel Başkan adaylığını açıklayan dört isimden biri olan İlhan Cihaner, yarıştan çekildi. Yeterli imzayı bulamayan Cihaner’in delegeler üzerinde baskı olduğunu ve anti-demokratik koşullarda CHP Kurultayı’nın yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan ve “Anti demokratik yarış” vurgusu yapan Cihaner, şu ifadeleri kullandı:

-Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir.

-Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır.

“DELEGELERİMİZİ DESTEKLERİ ŞAİBELİ HALE GETİRİLDİ”

-Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı ‘siyasetsiz' bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. ‘Vatan Cephesi' katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir.

-O kadar ki ‘diğer adaylara imza desteği verileceği' dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

“YOLUMUZ UZUN VE MEŞAKKATLİ”

-Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz! Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli.

-Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet!