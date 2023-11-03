CHP kurultayında pankart sınırlaması yok

CHP'li Gürsel Erol, kurultayda iki aday için de herhangi bir pankart sınırlaması ve bir yasak olmadığını belirtti.

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı yarın başlayacak. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda, 38'inci Olağan Kurultay çalışmalarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Erol, şunları söyledi:

SABAH 10.00’DA BAŞLAYACAK

* Yarın sabahtan itibaren saat 10.00'da hazirun cetvellerimiz imzaya delegelerimiz tarafından açılacak. Sanıyorum 10.30 veya 11.00 gibi Sayın Genel Başkanımız, hazirun cetvellerinin imzalanması ve çoğunluğunun sağlanmasından sonra salona giriş yapacak. Cumartesi günü, genel başkanlık seçimimizi yapacağız. Genel başkanlık seçimimizden sonra da pazar günü, Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. Ve bu kongreden, kongrede kime oy verirse versin bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve iki genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza, birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacakları ve Türkiye’ye yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratacakları inancındayız… Ve güzel bir kongre yaşayacağız, demokratik bir kongre yaşayacağız ve Türkiye'de yeniden bir umut ışığı yakmanın mücadelesini vereceğiz.

OTURMA DÜZENİ VE PANKARTLARDA MUTABAKAT

* Sayın Genel Başkanımızın önerdiği Divan Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’yla da bir toplantı yaptık. Divan yönetim süreciyle ilgili, kongre yönetim süreciyle ilgili de kendisini bilgilendirdik. Daha sonra yine partimizin diğer genel başkan adayı olan Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel’i temsilen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz geldi. Onlarla da bir araya geldik. Kongre salonunun düzeniyle ilgili Sayın Özgür Özel’i destekleyen konukların oturacakları alanlarla ilgili, görevlendirmelerle ilgili, afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir mutabakata vardık. Bir protokol imzalayarak aramızda bir uzlaşma kültürüyle bu kongre sürecinin yaşanmasına yönelik güzel bir uyum ve güzel bir çalışma var. Kendilerine de bu uyumlu çalışmaya katkı sundukları için ayrıca teşekkür ederim.

ARAMIZDA HİÇBİR AYRILIK YOK

* (Özgür Özel ile mutabakata vardık dediniz. Salon nasıl bölünecek, kaç kişi gelecek?) Salondaki görevlendirmenin, Onur Kurulu üyelerinin dağılımının, konukların dağılımıyla ilgili, divan sürecinin yönetimiyle ilgili tam bir mutabakat var. Aramızda hiçbir ayrılık yok. Herhangi bir tartışma konusu yaratacak herhangi bir konu yok. Aramızda konuşarak, anlaşarak iki adayımızın da teşkilatlarımızdan ve örgütlerimizden gelen konuklarımızın da burada en iyi ağırlanmasıyla ilgili bir mutabakata vardık.”

KONGRENİN TÜM YÖNETİMİ DİVANDA

* (Konuşma süreleriyle ilgili herhangi bir sınırlama olacak mı?) O bizim yetkimiz değil. Çünkü kongrelerin süreci şöyle olur: Sayın Genel Başkanımız, hazirun cetvellerinde delege çoğunluğunun sağlanmasıyla ilgili kongreyi açar. Divan Başkanlığı önerisini, kongre delegelerinin onayına sunar. Divan Başkanı seçildikten sonra kongrenin bütün yönetimi, Divan'ın inisiyatifindedir. Sürelerde bir kısıtlama olacak mı, yeterlilik önergesi mi verilecek mi, bu oylanacak mı; bu tamamen Divan'ın yetkisi.

HİÇBİR YASAK YOK

* (Kongrenin sakin geçmesi için birtakım yasaklar olacağı iddiaları) Hiçbir yasak yok. Böyle bir şey yok, o doğru bir bilgi değil. Hiçbir yasak yok. Tam tersine, görüyorsunuz, dışarıda Sayın Özgür Özel’in her tarafına afişleri ve pankartları asıldı. Hatta bugün konuşmamızda, karşı tribünleri Sayın Özgür Özel’i destekleyen konuklara verdik. Arkasında Sayın Genel Başkanımızın afişleri vardı. Hatta o afişlerin bile indirilip Sayın Özgür Özel’in afişlerinin asılacağını söyledik. Sanıyorum öğleden sonra o çalışmaları da yapacaklar. Hiçbir yasaklama yok, tam tersine talep edilen bütün talepler yerine getirilerek burada herkesin demokratik bir ortamda hakkını, hukukunu arayan bir sürecin yaşanması için elimize gelen katkıyı veriyoruz. (AA-ANKA)

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