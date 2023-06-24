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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.

İYİ Parti’nin ATO Congresium’daki 3. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimi tamamlanmıştı.

Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. (AA)

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