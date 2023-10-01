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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. 

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28’inci dönem 2’nci yasama yılı açılışı nedeniyle düzenlenen Genel Kurul oturumuna katıldı.

Locadan Genel Kurul’u takip eden Kılıçdaroğlu, ardından Meclis’teki makam odasına geçti.

KARAMOLLAOĞLU VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü.

Genel başkanlar, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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