CHP lideri Özel yeni PM ve YDK üyeleriyle Ata’nın huzurunda

CHP lideri Özel, yeni seçilen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel "Tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için kararlılıkla mücadele edeceğiz" diye yazdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38’inci Olağan Kurultay’da seçilen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misakımilli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

– Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında ilk kurultayımız, bizlere iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek, ardından bizleri vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız.

“KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

– Sayın Genel Başkanım; devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ayrım gözetmeden, tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

İNÖNÜ’YE SAYGI DURUŞU

Heyet daha sonra 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özelin, İsmet İnönünün kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özel, buradan ayrılırken vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Özel: Mustafa Kemal’in partisi, bize artık iktidar olma görevi vermiştir