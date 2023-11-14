CHP lideri Özgür Özel’den ilk grup toplantısı

CHP lideri Özgür Özel, Genel Başkan seçilmesinin ardından ilk kez CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap ediyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğleden önce Meclis’te partisinin kapalı grup toplantısına katıldı. Toplantıda milletvekillerinin yanı sıra il başkanları da yer aldı. Öğleden sonra da il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya gelecek olan Özel, ilk kez Genel Başkan sıfatıyla Grup Toplantısı’nda partililere hitap ediyor. Özel’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

– Bugün 81 il başkanı ve 130 milletvekilimizle ilk grup toplantımızı yapıyoruz. Delegeler bize Atatürk’ün partisini iktidar yapma görevi verdi. Bu görevi alıyoruz, kabul ediyoruz ve söz veriyoruz.

– CHP, liderine demokratik yollardan rakibin çıkabildiği, demokratik bir yarışın yapabilir bir parti olduğunu gösteren çok önemli bir kurultayı geride bıraktık. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum.

– Hukukun rafa kaldırıldığı bir dönemde 13 yıl boyunca AKP’ye karşı büyük mücadele vermiş, PKK’nın hedefi olmuş, Çubuk’ta linç girişimine uğramış, bu partiye ve hepimizde çok büyük emeği olan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum.

– Kurultayın kaybedeni yoktur. Kurultayın kazananı CHP ve sonunda Türkiye olacak. Bu ciddiyet ve resmiyette ilk kez bir gölge kabine görevlendirmesi yaptık. Etkin, yapıcı ve kararlı muhalefet yapmak üzere görevlendirilen arkadaşlarımız var. Erdoğan da 18 görevlendirme yaptı, 17’si erkek. CHP’nin gölge kabinesinin 9’u erkek, 9’u kadın. Bir tarafta ‘Kadına sen aileden anlarsın’ diyen bir anlayış var, diğer tarafta ‘eşitiz’ diyen bir anlayış var. Bu benim, partimin, esas olarak Atatürk’ün anlayışıdır.

– 60 kişilik PM’de sadece 13 il başkanı, 2 ilçe başkanı var. Bundan sonra milletvekilleri ve il başkanları et-tırnak gibi yol yürüyecekler, yolları açık olsun.

– İlk ziyaretimi Hatay’a yaptım. Bundan sonra da Hatay’da olmaya devam edeceğiz. Hatay’a seçimden önce gittiğimde “Siyaset yapmayacağım” demiştim. Genç il başkanı, delegeler dediler ki “İlk günlerde geldin, İmamoğlu bizi yalnız bırakmadı. Ama devlet geç geldi erken gitti…” Dediler ki “Hatay’ı sakın unutturmayın” dediler. Unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Hatay benim de şahsi meselemdir.’

– Deprem bölgesindeki insanlar bir yılda kafamızı sokacak evimiz olsun diye oy verdiler. Deprem gören bütün bölgelere Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan başlayarak verilen bütün sözlerin tutulmasının takipçisi olacağız.

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