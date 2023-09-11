CHP mahalle temsilciliğine saldırı
Kocaeli'de CHP Derince İlçe Örgütü’ne bağlı mahalle temsilciliğine gelen bir kişi camları kırdı, ortalığı dağıttı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, saldırgan gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Çavdar Caddesi’ndeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sırrı Paşa Mahalle temsiliciğinde meydana geldi.
Akşam saatlerinde, içeride kimsenin bulunmadığı sırada, kapalı olan CHP mahalle temsilciliğine gelen D.D. isimli bir kişi, saldırıda bulundu.
Saldırgan, CHP Derince İlçe Başkanlığı’na bağlı mahalle temsilciliği binasının camlarını kırdı, masaları devirdi.
Maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından harekete geçen polis, D.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. D.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.