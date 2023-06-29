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CHP, Merdan Yanardağ için heyet görevlendirdi

CHP TBMM Grup Başkanlığı, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki hukuki süreci takip etmek için milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

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CHP, Merdan Yanardağ için heyet görevlendirdi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen gazeteci Merdan Yanardağ geçen salı günü tutuklandı.

CHP Grup Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Merdan Yanardağ’ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklandığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir. Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet, Merdan Yanardağ’ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na gerekli başvuruyu yapmıştır. CHP Heyeti, Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır.”

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