CHP milletvekili aday listesi belli oldu
14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.
Bu sabah CHP Parti Meclisi’nin toplanması sonrası, milletvekili adaylarının isimleri belirlenmeye başladı.
Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterecek.
Bazı il ve adaylara ilişkin listeler şöyle:
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda ERdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA)
7. Haydar Altıntaş (DP)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (DP)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan
MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
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