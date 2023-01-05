CHP Milletvekili Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
CHP İzmir Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı.
CHP İzmir Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat, kalp rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR
Kalp damarındaki tıkanıklık balonla açılıp stent takılan Polat’ın durumunun iyi olduğu ancak hala yoğun bakım ünitesinde utulduğu bildirildi.
TBMM’de yolsuzluk iddialarını en çok gündeme getiren Mahir Polat’ın özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili açıklamaları dikkat çekmişti.