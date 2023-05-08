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CHP seçim bürosuna saldırı

İzmir Buca'da CHP'nin seçim bürosuna saldırı düzenlendi.

Yayınlanma: 23:08 - 08 Mayıs 2023 Güncellenme:
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CHP seçim bürosuna saldırı

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