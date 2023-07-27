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CHP: Sözün bittiği yerdir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir” açıklamasını yaptı.

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CHP: Sözün bittiği yerdir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58'e, gıda fiyatları enflasyon beklentisini ise yüzde 61,5'e çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

Öztrak’ın bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; Hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir!”

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