CHP Van’da sokağa çıktı, esnafa bir dokunup bin ah işitti

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, sokağa çıktı, bir dokundu bin dert dinledi. Kent esnafının sorun ve sıkıntılarını dinleyen İlvan, "Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Halkın bize yaklaşımı çok iyi. Umutları Cumhuriyet Halk Partisi’dir" dedi. CHP, en son 1976 yılında Van'da milletvekili kazanmıştı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Van İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden Seracettin Bedirhanoğlu’nun yerine İl Yönetim Kurulu tarafından İl Başkanı olarak seçilen Hakan İlvan 40 yılı aşkın süredir CHP'nin milletvekili çıkaramadığı Van'ın sokaklarını gezdi.

CHP İl Başkanı İlvan, ilk iş olarak yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte kısa süre önce parti binasının taşındığı Vali Mithat Bey Mahallesi’ndeki komşu esnafı ziyaret etti. Ziyarete İl Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Tuşba İlçe Başkanı Şükrü Şahar, CHP Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan, CHP Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Mesut Delen ve çok sayıda partili eşlik etti.

ESNAF ANLATTI CHP İL BAŞKANI DİNLEDİ

Esnaflar özellikle yaşanan ekonomik krizden dolayı artık iş yapamaz duruma geldiklerini ve girdi fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, bir an önce sorunların çözülmesini istedi. CHP İl Başkanı İlvan, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyerek, sorunlarla ilgili bilgi verdi.

“BÜTÜN HALKIMIZIN BİZİMLE OLMASINI İSTİYORUZ”

Esnaf ziyaretleri sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, “Esnafımız gerçekten zor durumda. Düşen alım gücünden sonra esnafın dayanacak gücü kalmadı. Kredi bataklarında esnafımız mücadele ediyor. İktidar sürecimizde bu sorunların çözülmesi için genel merkezimizde çalışmalar sürüyor. Bizde kendi ilimizde bu çalışmalara destek olmak için esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu süreci iyi bir şekilde geçirip seçimden sonra da bu sorunların hepsini çözeceğimize inanıyoruz. Bütün halkımızın bizimle olmasını istiyoruz” dedi.

“UMUTLARI BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ”

İlvan, CHP’nin iktidarmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Esnafımız birçok sorunla mücadele ediyor. Özellikle faturalarını ödemekte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz de bu sorunların farkındayız ve bu sorunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları esnaflarımızla paylaştık. Kısa bir süre içerisinde hepsi de bitecek. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Halkın bize yaklaşımı çok iyi. Umutları Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizde bu umutlarını boşa çıkarmayacağız. Bu süreci de en iyi şekilde geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.