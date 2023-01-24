CHP ve İYİ Partili vekiller komisyonu terk etti

CHP ve İYİ Parti’nin, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinin değiştirilmesi için verdiği ortak önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları reddedildi. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri komisyonu terk etti. Teklifin başörtüsü ile ilgili düzenlemeleri içeren birinci maddesi ise kabul edildi.

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CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.

Önergenin gerekçesinde, “Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkân verecektir” denildi.

CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri komisyonu terk etti.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi. ANKA