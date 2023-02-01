CHP ve SDP heyetleri buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ile Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekilleri bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, CHP'den Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile milletvekilleri Sibel Özdemir ile Aysu Bankoğlu katılırken, SPD Milletvekilleri Nezahat Baradari, Derya Türk – Nachbaur, Michael Müller, Gülistan Yüksel, Macit Karamehmetoğlu ve Uli Grötsch katıldı.
FES yetkililerinin de bulunduğu bir saati aşkın süren heyet görüşmesinde, iki parti arasındaki ilişkiler ile mevcut siyasi durum ele alındı.