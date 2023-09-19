CHP’de 16 il kongresi tamamlandı

CHP'de ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 16 il başkanı seçildi. Bu cumartesi Ankara, 8 Ekim'de ise İstanbul il başkanı belirlenecek.

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CHP’nin geçtiğimiz günlerde başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor. Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP’de şu ana kadar İzmir başta olmak üzere Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Konya, Muş, Niğde, Rize ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilin il başkanı seçildi.

CHP’nin 8’inci genel başkanının seçileceği 38. Olağan Kurultay için geri sayım ise sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hariç iki ismin (Özgür Özel ve Örsan Öymen) adaylığını açıkladığı süreçte delege sayısı bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir öne çıkıyor.

İzmir’de mevcut başkan Şenol Aslanoğlu tekrar seçilirken, Ankara ve İstanbul’un sonuçları bekleniyor. CHP’de 23 Eylül Cumartesi Ankara, 8 Ekim Pazar ise İstanbul il başkanı belirlenecek.

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP’de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

ÜÇ BÜYÜK KENTİN DELEGE SAYISI 324

Partinin Ankara’da 72, İzmir’de 56, İstanbul’da ise 196 olmak üzere 324 delegesi bulunuyor.

Deniz Baykal’ın istifası sonrası 2010 yılındaki 33. Olağan Kurultay’dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü CHP’de, bugüne kadar 7 genel başkan (Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen) görev yaptı.

13 yıldır CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da yapılan 37’nci Olağan Kurultay’da tek aday gösterilerek yeniden genel başkan seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun şu ana kadar resmi olarak yeniden adaylığını açıklamasa da kasım ayı içinde yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay’da delegeler tarafından aday gösterilmesi bekleniyor. (AA)

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