CHP’de 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na destek
CHP'de hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da 185 delege Özgür Özel'e desteğini duyururken 95 milletvekili ise Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıkladı.
CHP’de 130 milletvekilinden 95’i, hafta sonu gerçekleştirilecek 38. CHP Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.
Ankara’da 95 vekil adına açıklamayı yapana CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut “130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayımızda genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımız verdik” dedi.