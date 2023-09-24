CHP’de değişim isteyen aday, il başkanı seçildi

Denizli’de CHP il örgütü olağan il kongresini gerçekleştirdi. Tek adayla gidilen kongrede değişimden yana olan Ali Osman Horzum başkanlığa getirildi. Kongre salonunda Kılıçdaroğlu’nun tebrik mesajı okunurken tepki vermeyen kalabalık Özgür Özel’in mesajını dakikalarca alkışladı.

Selami AYDIN

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Denizli'de CHP il örgütü 38. Olağan Genel Kurulu'nu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Her fırsatta değişimden yana olduğunu söyleyen Ali Osman Horzum tek liste ile gidilen seçimde başkanlık görevine getirildi. Horzum önceki dönem il başkanı Bülent Nuri Cavuşoğlu'nun milletvekili adayı olması nedeniyle il başkanlığı görevine atanmıştı ve yaklaşık 7 aydır bu görevi sürdürüyordu.

SON GÜN TEK ADAY KALDI

Kongre öncesi partide Ahmet Divarcı ve Ayşe Hazer isimleri aday olarak öne çıkmıştı. Birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin sürdüğü öğrenilen Divarcı aday olmadı. Son güne kadar adaylık için çalışan Hazer ise kongreden bir gece önce adaylıktan çekildiğini duyurdu. 634 il delegesinin bulunduğu Denizli örgütünde, tek adaylı gidilen kongreye katılım da yoğun olmadı.

KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJI TEPKİ GÖRMEDİ, ÖZEL’İN MESAJI DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Genel kurulda divan başkanlığı görevine CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu getirildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de genel kurula katıldı. Nalbantoğlu genel kurula gönderilen tebrik telgraflarını okudu. Kılıçdaroğlu'nun mesajı salonda tepki görmezken Özgür Özel'in mesajı dakikalarca alkışlandı.

‘DOĞAN: DEĞİŞİMDEN YANAYIZ'

Kongrede konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yerel iktidarınız varsa kendinizi anlatmak çok daha kolay oluyor. Bu nedenle yaklaşan yerel seçimler öncesi yerel iktidarın çok kıymetli olduğunu hatırlatmak isterim. Bizler de Merkezefendi ilçesi olarak bir değişimden yanayız. Geride kalan genel seçimlerde Denizli halkının bizlere verdiği mesajı çok iyi okumamız gerekiyor. Acilen, fazla geç kalmadan yerel seçimlerde doğru adaylarla yola çıkmamız gerekiyor. Aday belirleme yöntemlerinin belirlenmesi, adayların o bölgenin sevilen insanlarından seçilmesi gerekir. Asla umutsuzluk yok. Her sahaya çıkışımda insanların bizlere olan umut ve güvenini fazlasıyla hissediyorum. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bizler bu süreçte iç tartışmaları bir kenara bırakmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘İLÇE BAŞKANLARI DA DEĞİŞİM İSTEDİ'

Görevini kısa süre önce bırakan Sarayköy İlçe Başkanı Salih Konya ise; “Denizli'de en iyi sonucu alan ilçeyiz. Fikri, çözümü ve bunu yapacak gayreti olmayan insanların makam sahibi olduğu sürece CHP'nin başarılı olma şansı yok. Çözümü ve çabası yoksa kimse bu makamlara talip olmasın” diye konuştu.

Pamukkale İlçe Başkanı Özgür Coşkun yaptığı konuşmada, “Pamukkale ilçe örgütü olarak ilçemizin belediye başkanı ya da meclis üyesi belirlenmesi sürecinin bir pazarlık malzemesi yapılması düşüncesine karşıyız. Aday belirleme yöntemi önseçim veya temayül yoklaması olmalıdır. Bu iki talebimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ASLA PAZARLIK ETMEYECEĞİM'

Tek aday Horzum ise konuşmasında, “19 ilçe belediye başkan adayının belirlenmesinde ve meclis üyesi adaylarını belirlenmesinde pazarlık içinde olmayacağıma söz veriyorum. Başkan ve meclis üyelerini belirlemek o ilçe örgütünün en doğal hakkıdır. Ne ilin ne de gelen merkezin hakkı değildir. Bundan sonra disiplin kurulları işleyecek. Bundan sonra oturduğu yerden ilçe yönetimlerine giydirme yok. Kim partinin huzurunu bozuyorsa cezasını çekecek. Biz bize yeteriz. Yeter ki birbirimizin kuyusunu kazmayalım. CHP'ye demokrasi gelmezse Türkiye Cumhuriyeti'ne demokrasi gelmez. Demokrasiyi önce partimize getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

CHP'de bir değişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Horzum, “Sadece kişilerin değişmesi bir şey ifade etmez. Sistemin ve düşüncenin değişmesi gerekiyor. CHP'nin fabrika ayarlarına geri döndürülmesi şart” diye konuştu.

‘25 KİŞİLİK YÖNETİM, 14 KURULTAY DEGELESİ'

Konuşmaların tamamlanmasının ardından aday listesi divana sunuldu. Horzum'un yönetiminde İsmail Altınay, Fatma Atsay, Ercan Aydın, Hakan Bulgurlu, Musa Can, Anıl Cancan, Melike Coşkun, Sıddık Çağın, İbrahim Diker, M. Emin Duran, Hakan Erkuş, Kudsi Kabalar, Okan Kart, Hakan Kaya, Tugay Odabaşıoğlu, Recep Oktay, Coşkun Sarıca, Hazal Somkaya, Barış Şahin, Kerem Cam Terzi, Gülçin Yazıcıoğlu, İsmihan Yıkar, Sual Yıldırım ve Gülben Yılmaz yer aldı.

Kurultay delegelikleri ise Deniz Albayrak, Bedri Ataş, Belma Aycan, Şenol Cerit, Uğur Coşkun, Nuri Çavuşoğlu, Mustafa Çelik, Ömer Dağlı, Simge Depboylu, Ali Osman Horzum, Müjdat İlhan, Hasan Keçeci, Ayşen Kocabay ve Tugay Odabaşıoğlu isimlerinden oluştu.

Yapılan oylamada 460 delege oy kullandı, 435 geçerli oy ile tek liste onaylandı.

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