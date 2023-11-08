CHP’de devir teslim günü…

CHP'de tarihi devir teslim genel merkezde gerçekleşti. Ana muhalefette Özgür Özel dönemi resmen başlıyor.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda ikinci turda aldığı 812 oyla Genel Başkan seçilen Özgür Özel, görevi resmen devralıyor. İlk olarak TBMM’deki makamında mazbatasını alan CHP’nin 8. Genel Başkanı Özel, devir teslim töreni için CHP Genel Merkezi’ne geçti. Öğlen saatlerinde Kılıçdaroğlu’nun evinde bir araya gelen halef-selef genel başkanlar bu kez genel merkezde bir araya geldi.

İLK PM HAFTA SONU

Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlıyor. Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak ‘A takımı’ denilen Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturacak. Ardından salı günü ilk kez genel başkan olarak grup toplantısında partililere hitap edecek.

İLK ZİYARET DEPREM BÖLGESİNE

Özel’in, genel başkan olarak ilk ziyaretini yarın deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor. Özel, Hatay'ın ardından “ikinci memleketim” dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.

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