CHP’de gözler Parti Meclisi seçiminde

Özgür Özel'in CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmesinin ardından bugün Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçimi yapılacak.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu’ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.

Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 16.00’ya kadar Kurultay Divanı’nca kabul edilecek. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.

Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK’nin üyelerini de seçecek.

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