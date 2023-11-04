CHP’de kurultay günleri

CHP’nin iki gün sürecek olağan kurultayı başlıyor. Değişimcilerle, genel merkez arasındaki çekişmeyi hangi tarafın kazanacağı bugün netleşecek. Başkanlık yarışının Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Başak KAYA

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik'' sloganıyla bugün toplanıyor. İlk gün genel başkan, 2. gün parti meclisi üyeleri seçilecek.

Divan başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda, başkanlık yarışının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında geçme ihtimali yüksek. İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in adaylığı ise en az 68'er delegeden imza alabilirlerse kesinleşecek.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun 900, Özel'in ise 400 civarında delege imzasıyla aday gösterilmesi bekleniyor. Genel başkanı ve parti meclisi üyelerini toplam 1368 delege belirleyecek. Yeni parti meclisi, belediye başkan adaylarını belirleyecek.

TRİBÜNLER AYRILDI

Arena Spor Salonu'nun sağ tarafındaki tribünler Özel'i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için ayrıldı. Atatürk resimlerinin yer aldığı salona, “Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir”, “Birleşerek güçleneceğiz yenilenerek kazanacağız” yazılı pankartlar asıldı.

Kurultayın organizasyonunu yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Türkiye'ye yeniden bir umut, heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması için bu kongre çok önemli” dedi. CHP bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yaptı. CHP'de bugüne kadar 7 isim genel başkanlık koltuğuna oturdu. Atatürk 15 yıl 62 gün süreyle bu görevde kaldı. Genel başkanlık görevinde en uzun süre bulunan isim ise 26 Aralık 1938-8 Mayıs 1972 arasında 33 yıl 134 gün ile İsmet İnönü oldu. Daha sonra Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin bu görevi üstlendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yılı aşkın süredir bu görevde.

Kurultay öncesi Arena Spor Salonu'na asılan “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” yazılı pankart ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle kaldırıldı.

DİVAN BAŞKANI İMAMOĞLU, SALONU GEZDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, divan başkanlığını yapacağı kurultayın hazırlıklarını salonda inceledi. “Demokrasi şöleni halinde geçecek kurultayımızın disiplinli şekilde sürmesi için çaba harcayan herkese teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.