CHP’de Özgür Özel dönemi yarın resmen başlıyor

CHP'nin sekizinci Genel Başkanı Özgür Özel, yarın görevine resmen başlayacak. CHP'de yarınki devir teslimin ardından parti kurulları belirlenecek ve tüzük kurultayı hazırlıklarına geçilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay’da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yarın yapılacak devir teslim töreni ile CHP’nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

CHP’de 2010’da yapılan 33. Olağan Kurultay’da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel’e teslim edecek.

İLK PM HAFTA SONU

Özel’in genel başkanlığı almasıyla CHP’de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel’in ilk sınavı yerel seçimler olacak. Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak “A takımı” denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

GENİŞ KAPSAMLI MYK

Özgür Özel’in yeni MYK’sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor. Yeni MYK’nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

CHP LİDERİ OLARAK İLK ZİYARET DEPREM BÖLGESİNE

Özgür Özel, genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay’a yapması bekleniyor. Özel, Hatay’ın ardından “ikinci memleketim” dediği Osmaniye’yi ziyaret edecek.

ALTI AYDA BİR DELEGELERLE GÖRÜŞECEK

Özel, genel başkanlığı döneminde kurultayda söz verdiği gibi parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek ve kararları birlikte alacak. Bu kapsamda 6 ayda bir kurultay delegeleriyle bir araya gelmesi beklenen Özel, il başkanlarıyla da daha sık görüşecek.

TÜZÜK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım’da yapacak. Özgür Özel’in “değişim” mesajlarında yer alan daha demokratik bir tüzük için de gelecek haftalarda bir “tüzük kurultayı” toplaması bekleniyor. Eski yönetimin bu yöndeki çalışmalarını da değerlendirecek olan Özel, yeni tüzükle belediye başkanından milletvekiline, görev verilecek her kişinin ön seçimle belirlenmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

İZMİR’DE COŞKULU KARŞILAMA

Öte yandan Özgür Özel memleketi Manisa’daki programı öncesi İzmir’e gitti. Özel’i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Soyer, Özel gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, Manisa ziyareti için İzmir’e geliyor. Hep beraber karşılayacağız” dedi. Havalimanında davul, zurna ve meşalelerle karşılanan Özel buradan da kara yoluyla Manisa’ya hareket etti.

KILIÇDAROĞLU TWITTER PROFİLİNİ YENİLEDİ

Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabında “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” olarak yazan biyografisini “Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı” olarak güncelledi. Özel biyografisinde henüz bir değişiklik yapmadı, hâlâ ‘genel başkan adayı’ ifadesinin yer aldığı görüldü. (AA-DHA-SÖZCÜ)

İlginizi Çekebilir Özgür Özel: Kemal Bey elimi kaldırmak istedi, engellediler