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CHP’de PM ve Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuru sayısı açıklandı

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda 60 üyeli Parti Meclisi’ne 387, 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’na ise 103 aday başvurdu. 

Yayınlanma: 21:29 - 05 Kasım 2023 Güncellenme:
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CHP’de PM ve Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuru sayısı açıklandı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışmaları kapsamında Parti Meclisi asıl ve yedek üyelikleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci saat 19.00'da tamamlandı.

İtiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından aday listeleri kesinleşti. Parti Meclisi için 387, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 103 adayın başvurduğu öğrenildi.

15 ÜYE SEÇİLECEK

1366 delege adaylar arasından, Parti Meclisi için 60 üye, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 üye seçecek.

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